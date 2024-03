Bom, mas pode melhorar

Dados outrora desoladores têm sido substituídos, pouco a pouco, por promissora narrativa de progresso na equidade de gênero no mercado de trabalho. Recente estudo realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) trouxe à tona informação alvissareira: nos últimos 10 anos, houve significativa redução na diferença entre os salários pagos às mulheres e aos homens no Brasil. De acordo com estatísticas, o índice que mede a paridade salarial saltou de 72 em 2013 para 78,7 em 2023 – a escala vai de 0 a 100, sendo que quanto maior, mais equânime. O avanço é claro indicador de que medidas efetivas têm sido adotadas para combater disparidades de gênero no mundo corporativo.

O fortalecimento da paridade salarial não deve ser subestimado, pois representa marco importante na busca por justiça e igualdade no ambiente de trabalho – no Grande ABC e em todo o País. O aumento do índice é demonstração de que o Brasil está se movendo na direção certa quando se trata de remunerar homens e mulheres de forma justa e equitativa. Além disso, é reflexo do esforço conjunto de empresas, governos e sociedade civil na promoção da igualdade de oportunidades. No entanto, apesar do progresso notável, é fundamental reconhecer que ainda há longo caminho a ser percorrido. Ainda e existem disparidades persistentes que precisam ser encaradas de forma urgente e eficaz.

As mulheres continuam a enfrentar obstáculos e preconceitos que afetam não apenas seus salários, mas também suas oportunidades de progressão na carreira e sua representatividade em cargos de liderança. Mais do que celebrar os avanços conquistados até agora, é imperativo que se redobrem os esforços para garantir que a equidade de gênero não seja apenas um ideal, mas uma realidade tangível. A jornada rumo à igualdade salarial e de oportunidades é contínua e requer compromisso renovado de todos os setores da sociedade. Somente por meio da vigilância e da luta persistentes se poderá alcançar sociedade onde homens e mulheres sejam valorizados igualmente. Cenário é bom, mas pode melhorar.