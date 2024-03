Acabou! Michel é décimo primeiro eliminado do BBB24

O jogo não para! Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 5, mais uma eliminação na casa mais vigiada do Brasil. Disputaram a berlinda desta semana, Alane, Davi e Michel, no entanto, F acabou perdendo a disputa e deixou o programa.

O mineiro é o 11º eliminado do BBB 24. O professor deixa o reality com 70,33 % da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Davi, com 28,73% dos votos. A participante com menos votos para sair foi Alane, com 0,94% da média de votos.

Para quem não lembra, Lucas Henrique colocou em sua Mira o Davi, Michel, Isabelle e Alane ? nesta ordem, ele acabou escolhendo Michel. Conforme a dinâmica da semana, Tadeu pediu para que Davi, que havia atendido o Big Fone e acabou automaticamente no paredão, desse um contragolpe e indicasse alguém. O brother indicou Yasmin. Com o fim da votação, Alane, Davi, Yasmin disputaram a Bate-Volta. Em uma prova de sorte, Yasming escapou e garantiu mais uma semana no BBB24.