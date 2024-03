Haddad se reúne nesta quarta-feira com FMI, ministro da Educação e CNI

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre agendas nesta quarta-feira, 6, na sede da pasta, em Brasília.

Das 14h às 15h, o ministro se reúne com o diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua, com quem discutirá a agenda bilateral Brasil-FMI.

Entre 15h e 16h, Haddad se encontra com o ministro da Educação, Camilo Santana. Por fim, das 17h às 18h, o chefe da Fazenda recebe o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban.