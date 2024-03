Venezuela marca eleições presidenciais para 28 de julho

As autoridades eleitorais da Venezuela anunciaram nesta terça-feira, 5, que as eleições presidenciais serão realizadas em 28 de julho, no pleito em que o presidente Nicolás Maduro deverá tentar a reeleição e enquanto a principal candidata da oposição permanece impedida de concorrer.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, indicou que o calendário foi aprovado "por unanimidade", depois de "avaliar e estudar todas as propostas" apresentadas pelo Legislativo, que abrangeram até 27 datas diferentes entre meados de abril e princípio de dezembro.

O documento não foi assinado pela principal coligação da oposição, a chamada Plataforma Unitária Democrática, apoiada por Washington e cuja candidata, María Corina Machado, continua inabilitada para exercer cargos públicos pelas autoridades venezuelanas.