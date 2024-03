Rainha Camilla tira férias ao sentir exaustão após semanas à frente da Família Real

Com o afastamento do Rei Charles III do trono real, após o diagnóstico de câncer, quem teve que assumir a barra de cuidar de todos os compromissos reais foi a Rainha Camilla. Depois de semanas lidando sozinha com todas as demandas da realeza, a Rainha tirará uma semana de férias para descansar.

Conforme as informações do site britânico DailyMail, o descanso da esposa do Rei ocorre devido a uma forte exaustão. Ainda mais, o afastamento chega em meio a uma crise na Família Real Britânica que também lida com o distanciamento da princesa de Gales, Kate Middleton.

Vale notar que a imprensa britânica ainda observou que a Rainha compareceu a 13 compromissos oficiais sozinha ou como chefe da família, incluindo a Ação de Graças para o Rei Constantino da Grécia, padrinho de Charles, que morreu em janeiro de 2024.

Com isso, a agenda de Camilla agora está livre até o Dia da Comunidade Britânica, no dia 11 de março, e as fontes sugerem que foi o próprio soberano que insistiu para que sua esposa tirasse alguns dias de folga. Assim, os responsáveis de representar a monarquia britânica recairá principalmente sobre a princesa Anne, irmã de Charles, e o Duque de Edimburgo, Edward.