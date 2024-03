Rafael Cardoso pede adiamento de depoimento em caso de agressão no Rio de Janeiro

A defesa de Rafael Cardoso pediu o adiamento de seu depoimento no caso de agressão contra o gerente de um restaurante, no Rio de Janeiro. O ator deveria depor nesta terça-feira, dia 5, mas conseguiu remarcar para o dia 12 de março, na 16ª DP da capital fluminense.

No final de semana, imagens do ator partindo para cima de João Fernando Valente Brito viralizaram nas redes sociais. Segundo o R7, a vítima já foi ouvida pela polícia e afirmou não conhecer o ator. Além disso, ele negou ter conhecimento do que teria motivado a briga.

Através das redes sociais, a equipe de Rafael Cardoso se pronunciou sobre o caso:

Boa noite, a todos, todas. Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. A partir deste momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa. Atenciosamente. Rafael Cardoso equipe.