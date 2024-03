Leticia Isnard sofre assalto no Rio de Janeiro: Arrancaram o celular das minhas maÌ?os

Apesar de todo o glamour, alguns famosos também passam por baitas perrengues, como roubos.

No dia 5 de março, Leticia Isnard usou as redes sociais para relatar que foi vítima de um assalto na cidade do Rio de Janeiro. Através de uma publicação, a atriz contou que estava no carro quando levaram o seu celular:

Alô corajosos cariocas? arrancaram o celular das minhas mãos, dentro do carro, então se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro e etc NÃO atendam? estou bem, não sofri violência física mas no requinte de crueldade o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a estória. Surreal.

E continuou, dando um conselho a todos:

Nada importa mais q a vida e a integridade física mas ficam a marca violência sofrida, um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais e etc, uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD. Então alerta total: NÃO USEM CELULAR nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto. Tá puxado?