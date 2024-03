Guardiola esquece 'decisão' com o Liverpool e pede atenção ao Copenhague para evitar 'zebra'

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Copenhague nesta quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final com enorme vantagem de 3 a 1 somados na Dinamarca, o que pode sugerir escalação alternativa pensando na "decisão" do Inglês contra o Liverpool, no domingo. Mas Pep Guardiola não quer saber de pensar no rival e pede total atenção aos dinamarqueses para evitar uma gigante zebra no Etihad Stadium.

"Não estou pensando no Liverpool, apenas no Copenhague", afirmou Guardiola, pregando total respeito ao oponente. ""É bom ter vencido (a Liga dos Campeões), mas espero que possamos avançar para as quartas de final novamente amanhã (quarta-feira). Temos respeito por Copenhague, no futebol tudo pode acontecer", frisou.

Depois de ganhar tudo na temporada passada, Guardiola vê seu City mais visado na atual temporada, e não esconde que vem trabalhando para fazer algo diferente. Mesmo precisando ganhar no domingo para reduzir a vantagem dos rivais para somente um ponto no Inglês, a ordem é não mudar o foco.

"Nosso único objetivo é vencer amanhã. E a forma como o Copenhague defendeu (na ida) me impressionou", explicou o técnico, sem esconder que pode variar a tática. "Usamos táticas que se adaptam aos jogadores que temos, seja pressão alta ou transição rápida. E acho que nosso lado combina mais com uma transição conjunta."

Guardiola ainda reforçou que os confrontos estão cada vez mais equilibrados na Liga dos Campeões, com todos os classificados chegando fortes. "Agora, chegar à semifinal está se tornando muito difícil, as equipes estão melhores, os dirigentes são melhores..."

Recuperado de uma "paulistinha", Foden treinou e deve formar o ataque com Haaland, que não esconde sua ambição por mais taças com o City. "Tenho 23 anos e tive um gostinho de como é vencer. Ganhei tudo aqui, mas continuo meu trabalho forte pois quero vencer de novo", enfatizou.

Cobrado por gols perdidos recentemente, Haaland admite que precisa melhorar, mas que as críticas não mexem com seu psicológico. "Perco muitas chances, continuarei perdendo e as pessoas vão me criticar. Devo pensar nisso? Não", disse. "Se você pensar demais ou se estressar, não é bom. Apenas me concentro em ser a melhor versão de mim mesmo. Tento encontrar as coisas positivas da vida."