Carille trabalha em duas frentes para ajustar o Santos e observar atletas 'pouco aproveitados'

Um coletivo dividido em dois tempos de 25 minutos para atletas com menor minutagem e também uma atividade física e técnica para a maior parte do elenco. Assim o técnico Fábio Carille dividiu a sua manhã de trabalho desta terça-feira, na Vila Belmiro.

O Santos venceu o jogo-treino diante do São Caetano por 1 a 0 com um gol de Júlio Furch. A equipe escalada e observada pelo comandante foi formada por Diógenes no gol e contou com JP Chermont e Diego Borges nas laterais enquanto Messias e Jair Cunha formaram a zaga.

O meio-campo foi formado por Tomás Rincón, Nonato e Willian Bigode. Marcelinho e Weslley tiveram a companhia de Julio Furch no setor ofensivo. Otero e Gabriel Brazão entraram no decorrer do jogo-treino. A intenção foi dar ritmo a alguns atletas e analisar a movimentação e a parte física de alguns jogadores que estão voltando de contusão.

O restante do grupo também trabalhou no gramado 2 do CT Rei Pelé. Sob a orientação da comissão técnica, os atletas seguiram a preparação para o último confronto do Santos na fase de grupos do Campeonato Paulista.

Diante da Inter de Limeira, em jogo que foi antecipado para este sábado, o Santos busca a reabilitação no torneio embora já tenha garantido a classificação para as quartas de final por antecipação. Em jogo, o time tem a luta pelo primeiro lugar geral. A equipe santista aparece em segundo lugar com 22 pontos, atrás do líder Palmeiras, que também joga no sábado, e possui três pontos a mais.