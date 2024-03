Com mais de 30 anos de amizade, Rodriguinho deixa de seguir Salgadinho nas redes sociais, e cantor reage: Livramento

Amizade abalada! Parece que Rodriguinho não gostou de saber que foi criticado por seu amigo de mais de 30 anos, o músico Salgadinho, enquanto estava confinado no Big Brother Brasil 24. Após deixar o confinamento e se atualizar de algumas coisas, o ex-BBB parou de seguir o cantor nas redes sociais.

No mês de fevereiro, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, trocou farpas com Salgadinho na internet. Na ocasião, a fotógrafa pediu que o cantor não aparecesse mais em sua casa e nem se fizesse de amigo do seu marido.

Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de amigo do meu marido. Obrigada!

Com a repercussão e com o unfollow, Salgadinho se pronunciou e postou uma frase sobre livramento e também deixou de seguir Rodriguinho. Eita!

Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus.