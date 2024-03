Entre amigos, samba raiz. Juarez e Valdemar, andreenses. Roberto, de São Caetano. Bosco, Grande ABC por amor e adoção...

“Memória” transformou o estúdio do DGABC-TV numa roda de samba improvisada. O professor João Bosco dos Santos apresentou seu primeiro CD, “Inéditas – Entre Amigos” - ao lado de Valdemar Ramos, Roberto Sardinha e Juares Marcos Jardim.

Homenagens especiais foram prestadas a Roberto Barbosa (o Canhotinho), Dílson de Oliveira Nunes (em memória) e Edson Luiz Masson, o Edissinho 7 cordas (em memória).

E durante 40 minutos, o samba rolou, tudo devidamente gravado. É a atração desta semana no “Memória na TV”. Com vocês, o novo compositor que surge, o Rei do Pandeiro, o cantor formado pela Fundação das Artes de São Caetano e o advogado, sociólogo, corretor de imóveis que se transformou no mestre de cerimônia que samba o tempo todo, filho do Ulisses Feijó da Rhodia. Não percam.

ENTRE AMIGOS. No DGABC-TV, Roberto Sardinha de Nóbrega, Valdemar Ramos, João Bosco dos Santos e Juares Marcos Jardim: no destaque, Bosco, interpretando ‘Subindo ao Céu’

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 8 de março de 1994 – ano 36, edição 8641

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) quer prisão para quem elevar os preços.

PONTO DE VISTA – Esperança renovada. O plano econômico de Fernando Henrique está bem estruturado e merece apoio.

Artigo: Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).

ALTO DA SERRA – Chuvas destroem três quilômetros da Estrada Velha do Mar.

O DIA DELAS – O movimento “Mulheres de Santo André” se concentrava na estação ferroviária e saia em caravana até a Praça Ramos, em São Paulo.

FUTEBOL – Domingo (6-3-1994), pela Série A-1, no Bruno Daniel, Santo André 0, Novorizontino 0.

Pela Série A-2, em Paraguaçu Paulista, Esporte Clube Paraguaçuense 0, São Caetano 0.

Pela Série A-3, no Estádio de Vila Euclides, EC São Bernardo, o “Esporte”, 1, Mirassol 0.

SANTOS – Pepe sai e Serginho Chulapa assume como técnico.

DIÁRIO D’ITÁLIA – Caça aos jornalistas, crianças e religiosos: o genocídio brasileiro das crianças não passará impune.

Texto: Luiz Roberto Alves.

Professor Luiz Roberto escrevia: “Este é o último texto que envio de Roma, pois em 19 de abril (de 1994) embarco para a nossa terra, depois de 180 dias de pesquisa e participação na vida cultural da cidade eterna”.

NOTA DA MEMÓRIA – Amigo Luiz, e três décadas se passaram. Tempo de reflexão. Esta página “Memória” quer e precisa te ouvir. Gravar com você. Vamos marcar?

Grande ABC e Você

Um tributo à música.

Os bailes temáticos: havaianos, réveillon, aleluia...

Os trajes de gala e muita elegância.

Saudosos tempos...

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 8 DE MARÇO DE...

1904 – Noticiava a “Gazeta de Notícias”: a varíola está grassando no Rio de Janeiro, tendo havido na semana passada 26 óbitos.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: a tradicional festa de São José, nesta localidade, que anualmente é realizada em 19 de março, está este ano a cargo do festeiro nomeado, Vicente Laurito, abastado negociante daqui.

Como de costume, é de se esperar grande brilhantismo, mesmo porque as informações obtidas revelam as melhores intenções por parte do festeiro.

A igreja matriz será finamente ornamentada por armadores da Capital; haverá missas cantadas, procissões, rezas, leilões de prendas, fogos preparados por hábeis pirotécnicos, difusa iluminação “a giorno”.

Durante a festa tocará, no coreto do Largo da Matriz, uma banda de música especialmente contratada.

Enfim, será um dia alegre para o povo do lugar e redondezas.

NOTA DA MEMÓRIA – Vicente Laurito, pai do futuro prefeito de São Bernardo, Felício Laurito.

1979 – Governador Paulo Egydio Martins vistoriava obras do Corredor ABD, em Diadema.

HOJE

Dia Internacional da Mulher

MUNICIPIO BRASILEIRO

Em 8 de março, um único município faz aniversário, Tietê, no Estado de São Paulo, emancipado 8-3-1842, quando se separa de Porto Feliz

São João de Deus

8 de março

