21 Irmãos Amigos. Sua história. A chegada a Santo André. Salvem, salvem, Lazzarini e Zoilo.

Texto: Vanderlei Retondo

Com o lema “A Pátria Acima das Individualidades” e objetivo cívico cultural, sem conotação política ou religiosa, foi fundado em São Paulo, a 24 de maio de 1949, o primeiro Clube dos 21 Irmãos Amigos.

A denominação 21 é uma alusão aos 21 estados que existiam na época. A ideia é que se juntassem 21 participantes e que cada um deles representasse um estado do Brasil e que, periodicamente, apresentassem as características de seus estados em palestras abertas ao público em geral.

Com esse mesmo objetivo foi fundado em 13 de fevereiro de 1985 o clube dos 21 Irmãos Amigos de Santo André, que neste ano de 2024 completou seu 39º aniversário.

A festa dos 39 contou com a presença de Zoilo de Souza Assis e Sergio Lazzarini, ambos fundadores e ainda participantes ativos do clube.

No ato, Sergio Lazzarini discorreu sobre a XXX Convenção Nacional sediada pelo clube andreense no ano de 1993, no Cine Teatro Carlos Gomes, com a presença de mais de 700 pessoas e de várias personalidades de nossa cidade.

PRIMEIRA DIRETORIA

José Lazzarini Júnior foi o primeiro presidente do 21 Irmãos Amigos de Santo André, ao lado de andreenses igualmente queridos: Clovis Sidney Thon, Vicente Martins Júnior, Cléstines dos Reis, Hiroshi Okumura, Lourival Passarelli, Mario Cordeiro de Menezes Júnior, Rubens de Faria, Olavo Walter Moacyr Rosembaum e Noêmio Spada (o orador da turma).

NOTA DA MEMÓRIA – Noêmio Spada. Um dia ele convidou esta página Memória a ir à sua casa, oportunidade em que nos presenteou com livros e documentos muito importantes sobre a história da cidade e região. Precisamos falar mais do saudoso professor Noêmio Spada.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Vanderlei Retondo (divulgação)

PARA A HISTÓRIA. Na capa do boletim oficial do 21 Amigos, a notícia da convenção nacional realizada em 1993 em Santo André. Nos destaques, dois fundadores do clube andreense, Sérgio Lazzarini e Zoilo de Souza Assis

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 6 de março de 1994 – ano 36, edição 8640

MANCHETE – Cálculo mostra que salário não perde e nem ganha com a URV (Unidade Real de Valor).

PONTO DE VISTA – Os judeus radicais e o PT.

A intransigência acaba por desfigurar o PT diante da opinião pública.

Artigo: Tito Costa.

EM 6 DE MARÇO DE...

1904 – Roma, 3 (Estadão Acervo) - Deram-se ontem graves incidentes na catedral de Catânia.

Um padre, num sermão, atacou violentamente a maçonaria e os socialistas, o que deu motivo a protestos por parte de um grupo de socialistas que estavam na igreja.

O protesto ocasionou um tumulto e subsequente luta, na qual diversas pessoas ficaram feridas.

Muitas mulheres e crianças desmaiaram.

1909 – Anúncio: vende-se automóvel abaixo do custo. Um dos mais chiques de São Paulo. Não foi usado. Modelo 1909. Informações com o Sr. Sartori, à Rua Brigadeiro Tobias.

1934 - João Antonio Cara Valentim nasce em Ouro Fino (MG). Agrimensor, advogado, vereador por três vezes à Câmara Municipal de Santo André, vice-prefeito e prefeito da cidade entre 24 e 31 de dezembro de 1963.

NOTA DA MEMÓRIA – Dr. Cara Valentim reside em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e continua a ler Memória.

1969 – Prefeitura de Santo André solicitava ao governo do Estado a instalação de um setor regional da Polícia Técnica e do Instituto Médico Legal.

1974 – Reativado o prédio do antigo Cine Diadema, agora como teatro infantil, ao lado da Matriz.

1979 – O piloto Emerson Fittipaldi vinha a São Bernardo e assinava contrato de publicidade com a Glasurit.

Novo posto do IML (Instituto Médico Legal) passava a funcionar em duas salas do 1º Distrito Policial de Santo André, à Rua Xavier de Toledo. Atenderia a Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaporanga.

Pelo Brasil: Diamantina (MG) e Horizonte, Jijoca de Jericoacoara e Maracanaú (CE)

Santa Rosa de Viterbo

6 de março

