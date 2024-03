PAUTA GIGANTE. Uma gibiteca em Diadema. Os 20 anos da Pinacoteca de Mauá. São Caetano lança a Raízes 67. Vem aí os Portões que falam em Santo André.

A GIBITECA

Trago uma notícia muito feliz aos nerds e amantes de histórias em quadrinhos no Grande ABC. Dia 9 estaremos junto com o roteirista/quadrinista Cláudio Alves inaugurando a Gibiteca da Biblioteca Central em Diadema. E a inauguração já vai ser com uma oficina de fanzine e o lançamento do livro “BraZineiras”. Todos estão convidados.

Thina Curti - Santo André

A PINACOTECA

Os 20 anos da Pinacoteca de Mauá ganharam uma exposição, sob a nossa curadoria, juntamente com Maria Luiza Meneses. Título: 20 anos de arte, conexões e memória.

Estão expostas obras de artistas como Lesar Segall, Tomie Ohtake, Luiz Sacilotto, Hans Grudzinki, Yasuichi Kojima e Talita Rocha. A exposição conta com mais de 60 obras.

A mostra, com entrada gratuita, irá até 5 de abril, de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h, no saguão do Teatro Municipal de Mauá.

Cecilia Camargo - Mauá

RAÍZES

Saiu o número 67 da revista “Raízes”, referente a dezembro de 2023, obra master da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

A matéria de capa focaliza a história da Guarda Civil Municipal de São Caetano e é escrita pelo jornalista Humberto Domingos Pastore.

Em 112 páginas, histórias que vão da Árvore das Lágrimas, da estrada do mesmo nome, ainda em São Paulo à coluna “Memória Fotográfica”, tradicionalíssima – maravilhosa a foto da família Lorenzini em praia de Santos, as moças elegantemente vestidas.

Luiz Romano - São Caetano

Nota da Memória – “Raízes” é publicação única do Grande ABC. Faz história. Um exemplo. Parabéns aos organizadores, do presidente Charly à editora Paula.

VOZES AOS PORTÕES

Vem aí o evento de arte pública Portões Que Falam. Vocês já imaginaram uma galeria de arte a céu aberto? É exatamente isso que acontece no “Portões Que Falam”, que neste ano, completa 10 anos de existência.

Neste projeto, artistas criam arte a partir de um tema, que são expostas nos portões de 104 casas de sete ruas dos bairros Vila Alzira e Assunção em Santo André.

É um evento bienal. Visite e aproveite a 5ª edição este ano, no sábado dia 23 e no domingo 24 deste mês de março

Artistas franceses participarão, diretamente de Lille.

Sueli de Moraes - Santo Andre

Crédito das ilustrações 1, 2 e 3 – Divulgação

CONVITE DIVERSIFICADO. Gibiteca lembra quadrinhos. Seguem, pois, os quadrinhos convites com seus personagens principais: todos à Biblioteca Municipal de Diadema

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 5 de março de 1994 – ano 36, edição 8639

MANCHETE – Empresários empurram candidatura de Fernando Henrique à Presidência da República.

AVENIDA DOS ESTADOS – O projeto de recuperação do trecho que desmoronou em 5 de fevereiro (de 1994) estava concluído e a obra seria contratada em regime de urgência.

POLÍTICA – Mário Covas, candidato a governador de São Paulo, visitava o Grande ABC. Na Redação do Diário, prometia apoiar a região.

EM 5 DE MARÇO DE...

1854 - Domingos Zampol, patriarca da família em Ribeirão Pires, nascia na Itália.

1909 – Exonerada, a pedido, a professora Amélia Aureliano de Witerbo, da escola da colônia Rio Grande, em São Bernardo.

No Canadá, projeto de lei relativo à imigração permitia a expulsão dos anarquistas e de todos os indivíduos sem profissão determinada.

1914 - Lei municipal nº 167 anulava a cláusula do contrato de 21 de agosto de 1912, firmado pela Companhia Melhoramentos de São Caetano, no que concerne à linha de bondes e outros veículos.

1969 – Diário do Grande ABC assinava contrato com a Agência Jornal do Brasil (AJB).

Luís Alesina eleito presidente da Associação Comercial e Industrial de Mauá.

Prefeitura de Mauá contratava o Instituto Cartográfico Castiglioni a fim de elaborar plantas de levantamento aerofotogramétrico.

1979 – Filas para atendimento no posto do Inamps em São Bernardo.

Iapas anunciava reabertura de posto em Ribeirão Pires.

NOTA DA MEMÓRIA – Inamps e Iapas, algumas das siglas da Previdência Social há 30 anos.

HOJE

Dia do Filatelista Brasileiro

Dia Nacional da Música Clássica

Dia da Integração Cooperativista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilha Comprida, Lourdes e Ribeirão Bonito.

Pelo Brasil: Bom Jardim (RJ), Bom Jardim da Serra (SC), Caraúbas (RN) e Couto de Magalhães de Minas (MG).

São João José da Cruz

5 de março

Franciscano italiano do século 17.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)