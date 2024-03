Fã de 'Duna' viraliza após criar 'verme da areia' feito em casa para assistir ao filme

Um fã do filme Duna chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 4. O moderador de mídias sociais Jesse Myer, natural da cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, viralizou após mostrar ter ido assistir ao filme Duna: Parte Dois montado em um "verme da areia" feito em casa.

Em um vídeo compartilhado no TikTok que já acumula quase 3 milhões de visualizações, Myer aparece caracterizado e andando pelas ruas de Tulsa em cima do ser do universo criado pelo escritor Frank Herbert. "Obrigado por me deixar aproveitar o deserto", escreveu ele na legenda da publicação, agradecendo ao cinema em que foi assistir ao novo longa.

O fã contou, em entrevista ao Entertainment Tonight, ter passado todo o final de semana criando o "verme da areia". Segundo o moderador de mídias sociais, a ideia chegou até ele na sexta-feira, dia 1º, à noite enquanto ele pensava que "seria tão engraçado montar em um verme".

Para criar o animal, ele comprou materiais de artesanato e uniu a um tubo de túnel dobrável, tecidos e bastões de massagem. O "verme" se locomovia sozinho graças a um skate elétrico. Foi a segunda vez em que Jesse havia ido assistir ao filme. Na sexta, ele viu Duna: Parte Dois pela primeira vez, mas resolveu retornar ao cinema caracterizado no domingo, 3.

"Ir caracterizado até o cinema foi muito divertido", comentou ele ao Entertainment Tonight. O fã da produção comentou que, enquanto passeava com o "verme da areia" pelas ruas, as pessoas acenavam para ele e tiravam fotos.

Protagonizado por Zendaya e Timothée Chalamet, Duna: Parte Dois chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 29. O longa é a continuação de Duna, de 2021, e mostra Paul Atreides e Chani no árido planeta Arrakis lutando contra uma emboscada Harkonnen.