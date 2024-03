Obituário - 6 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

José Fidelis de Oliveira, 92. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Furlan, 90. Natural de Indaiatuba (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria Garcia Gamarra, 89. Natural de Campo Grande (MS). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Palma, 88. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Albertina Petit Munhoz, 85. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Francisco dos Santos, 85. Natural de Monsenhor Paula (MG). Residia no bairro Camilópolis, m Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glicéria de Jesus, 85. Natural de Jitaúna (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Roberto Sosnoski, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cleide Comitre, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Erminio Gobbo, 82. Natural de São Pedro da União (MG). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonel Pasiani Gonçalo, 82. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Laerte Moscheli, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Proresso, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Lourdes Aparecida Coev, 80. Natural de Piquerobi (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José dos Santos, 77. Natural de Bom Repouso (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Memorial Planalto.

Ronaldo Bezerra de Araújo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Vendedor. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Benedito Dias, 68. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Arquiteto. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Luiz Masson, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Músico. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ângela Maria Bezerra, 60. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Humberto Granieri Filho, 59. Natural de São Caetano. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Frentista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valéria Marques Caldeira, 59. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedora. Dia 29. Memorial Planalto.

Shirleudo da Costa Gomes, 51. Natural de Patos (Paraíba). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ricardo Trama, 46. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciano Galdino de Sousa, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Caminhoneiro. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wesley Ferreira Cândido Viela, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Vitor Pereira Gomes, 16. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Estudante. Dia 28. Memorial Phoenix.

Igor Cardoso de Brito, 15. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Estudante. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Jorge Massuda, 96. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Memorial Planalto.

Izabel dos Santos Raboni, 87. Natural de Buri (SP). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Battistini Tirolli, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Berardo. Pensionista. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roberta Magno do Vale, 75. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Jardim Alvorada. Dia 28, em Santo André. Cemitério do Baeta.

José Cícero de Araújo, 61. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Segurança. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Alice Bastos Ferreira, 91. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Detival Leite, 67. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Lucilene Ribeiro Matos, 57. Natural de Uauá (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Josefa Castanera Claveria de Bellver, 91. Natural da Espanha. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Moacir Venus Magri, 82. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Elina Petrillo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Engenheiro-agrônomo. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.