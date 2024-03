Obituário - 5 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Elydia Ferrarini Telles, 103. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iracy Perri Marchiori, 88. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Eduardo Villela de Andrade, 87. Natural de Franca (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mercedes Lopes de Sousa, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Izilda Duarte, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanilda Severina da Silva Garcia, 51. Natural de Santa Maria do Cambucá (PE). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Celso Goria, 77. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Mecânico. Dia 27, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

MAUÁ

Valdnei da Silva, 81. Natural de Votuporanga (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25 de fevereiro, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Yolanda Yamamoto Segolin, 79. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Edna Monteiro de Godoi, 92. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 22 de fevereiro, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Milton Bondesan, 89. Natural de São Paulo. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 23 de fevereiro, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

Anayde Gomes Fernandes, 84. Natural de Ipecaetá (Bahia). Residia no Jardim Garibaldi, em Ribeirão Pires. Dia 27 de fevereiro. Cemitério São José.

Pedro Mendes Leal, 77. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no bairro Itrapuã, em Ribeirão Pires. Dia 24 de fevereiro. Cemitério São José.

João Mathias Garcêz, 67. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 26 de fevereiro. Cemitério São José.

Olímpio Manoel de Jesus, 67. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 22 de fevereiro. Cemitério São José.

Edinete Herculano de Abreu, 66. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24 de fevereiro. Cemitério São José.

Evaristo Alonso Neto, 59. Natural de São Paulo. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 24 de fevereiro. Cemitério São José.

Hosiane Maria da Silva Barbosa, 44. Natural de Cortês (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Valdilene Jesus dos Santos, 40. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Dayla Maria Ramalho, 38. Natural de Sanharó (Pernambuco). Residia no Jardim Zilda, em Ribeirão Pires. Dia 23 de fevereiro. Cemitério São José.

Alan Oliveira Pires, 35. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25 de fevereiro Cemitério São José.

Tiago Henrique Barbosa Mariano, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 23 de fevereiro. Cemitério São José.