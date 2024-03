IPP completa 3 meses consecutivos de quedas de preços, revela IBGE

A queda de 0,31% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de janeiro fez o indicador completar uma sequência de três meses de reduções de preços, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPP acumulou uma retração de 5,56% em 12 meses.

"Esta sequência de resultados negativos do IPP vem após uma série de três meses seguidos de altas, entre agosto e outubro do ano passado. Apesar do índice de -0,31% em janeiro, não há uma queda disseminada por toda a indústria, pois 15 setores tiveram aumento de preços. Já a redução acumulada de 5,56% nos últimos 12 meses representa o 11º resultado negativo consecutivo nesse indicador, algo inédito", frisou Murilo Alvim, analista do IPP no IBGE, em nota oficial.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.