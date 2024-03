FPF antecipa jogos de Palmeiras e Santos para sábado na última rodada do Campeonato Paulista

Classificados por antecipação para as quartas de final, Palmeiras e Santos tiveram seus compromissos da 12ª rodada do Campeonato Paulista alterados para sábado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

As duas partidas foram remarcadas para o mesmo dia e horário. No sábado, o Santos recebe a Inter de Limeira na Vila Belmiro, às 18 horas. Já o Palmeiras entra em campo na Arena Barueri e encara o Botafogo.

A entidade que comanda o futebol paulista alegou que a mudança foi motivada pela situação das equipes envolvidas na tabela. "Estes jogos foram antecipados uma vez que os resultados não terão impacto sobre classificações ou rebaixamento", informa a FPF em seu site.

Inicialmente, todos os confrontos aconteceriam no domingo, às 16 horas. Até agora, somente esses dois duelos foram alterados.

O Santos chega à última rodada da fase de classificação com a liderança do Grupo A assegurada. O Palmeiras, único invicto do torneio, também ostenta o primeiro lugar de sua chave (B). Em jogo, entre os dois rivais, está a disputa pelo primeiro lugar geral.

A equipe do técnico Abel Ferreira contabiliza 25 pontos e precisa de um empate para garantir a melhor pontuação entre todas as equipes do torneio. Com 22, o Santos necessita ganhar seu compromisso e torcer por uma derrota da equipe palmeirense.