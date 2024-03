Linha 10-Turquesa alaga e acumula passageiros nesta manhã

Com a pancada de chuva que iniciou a terça-feira (5), os trens da Linha 10-Turquesa operaram com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas devido pontos de alagamento. Como consequência, passageiros só podiam transitar entre as estações São Caetano do Sul e Santo André.

De acordo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o impacto se ateve no intervalo das 5h41 às 6h04 e a operação segue normalizada. A chuva também afetou a Linha Amarela nesta manhã.