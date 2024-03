Charge - 5 de março de 2024

Moradores de ocupação na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, em Diadema, reclamam de ação truculenta da GCM (Guarda Civil Municipal) durante despejo realizado na sexta-feira. No episódio, quatro pessoas ficaram feridas após a guarda tentar avançar no terreno particular utilizando bombas, cassetetes e gás de pimenta, sem ordem judicial. No total, 18 barracos que estavam em construção ou recém-construídos foram demolidos por equipes da Prefeitura.

Míriam Laurindo Pereira, 34 anos, desempregada, foi uma das vítimas atingidas no confronto. Durante a confusão, a moradora teria sido empurrada por um guarda com escudo e acabou sendo pisoteada pelas demais pessoas que tentavam resistir à investida da GCM.