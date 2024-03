China amplia orçamento anual de defesa em 7,2%, para US$ 222 bilhões

O governo da China anunciou nesta terça-feira, 5, um aumento de 7,2% no orçamento de defesa, para US$ 222 bilhões, durante a abertura do Congresso Nacional do Povo, em Pequim. A ampliação dos gastos militares ocorre em meio a tensões do gigante asiático com os Estados Unidos, com Taiwan, e com o Japão. Especialistas internacionais consideram que a cifra oficial é apenas uma fração dos gastos reais do Exército de Libertação Popular, o braço militar do Partido Comunista Chinês. Fonte: Associated Press.