Motoristas festejam liberação de pista no Viaduto Castelo Branco

Com a liberação de uma pista do Viaduto Castelo Branco ontem, no sentido Centro, em Santo André, motoristas no local demonstraram alívio e revelaram expectativa para a entrega total da obra. As intervenções estão sendo realizadas para dar maior fluidez para os motoristas que trafegam pela Avenida dos Estados. No sentido bairro, as faixas estão liberadas de forma parcial, assim como a liberação realizada ontem, minimizando os impactos dos bloqueios durante o período de obras.

Agora, as intervenções para a construção do Complexo Viário Santa Teresinha, em Santo André, entram em uma nova etapa. O trabalho para instalação das fundações já está 50% concluído e, com isso, neste mês, será possível dar início ao processo de execução dos primeiros pilares que vão sustentar novos viadutos. Quando finalizado, o Complexo Viário Santa Teresinha vai permitir a transposição do Rio Tamanduateí sem semáforos.

“Toda reforma implica em um pouco de transtorno, espero que a mudança melhore ainda mais quando tiver a outra alça. Antes da reforma já havia um trânsito considerável, está sendo uma obra demorada, mas esperamos que dê tudo certo. Penso que as intervenções são necessárias para a estruturação do viaduto, que é bem antigo”, disse Marco Fondelo, taxista andreense, que aproveitou para elogiar o trabalho da engenharia de trânsito do município, que, segundo ele, tem se esforçado para manter um bom tráfego na região do novo complexo viário.

Para Nelson Souza, 63 anos, também taxista, os problemas decorrentes das obras são necessários, já que o Viaduto Castelo Branco não recebe intervenções estruturais há muito tempo. “É um mal necessário, o viaduto ficou muitos anos sem obras, então, entendo que com o término das intervenções vai melhorar. Muitos motoristas utilizam esse trajeto e, com as interdições, acabou-se congestionando o Centro da cidade”, diz ele, que aguarda agora o avanço das obras.

O trabalho realizado pelos engenheiros na recuperação do viaduto envolveu o uso de uma tecnologia moderna, inovadora e considerada de ponta, com a instalação de faixas de fibras de carbono na base de sustentação, garantindo ainda mais segurança para comportar o grande número de veículos e caminhões que cruzam o eixo da Avenida dos Estados todos os dias.

O Viaduto Presidente Castelo Branco foi interditado em novembro de 2022, para passar por recuperação estrutural, e uma nova ponte deve ser reinaugurada em 30 de abril.