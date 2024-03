Moradores reclamam de ação truculenta da GCM

Moradores de ocupação na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, em Diadema, reclamam de ação truculenta da GCM (Guarda Civil Municipal) durante despejo realizado na sexta-feira. No episódio, quatro pessoas ficaram feridas após a guarda tentar avançar no terreno particular utilizando bombas, cassetetes e gás de pimenta, sem ordem judicial. No total, 18 barracos que estavam em construção ou recém-construídos foram demolidos por equipes da Prefeitura.

Míriam Laurindo Pereira, 34 anos, desempregada, foi uma das vítimas atingidas no confronto. Durante a confusão, a moradora teria sido empurrada por um guarda com escudo e acabou sendo pisoteada pelas demais pessoas que tentavam resistir à investida da GCM.

A diademense machucou os joelhos, coxas, quadril, costas e braços, e foi socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Paulicéia, em São Bernardo. No mesmo dia, Míriam abriu um BO (Boletim de Ocorrência) no 4° DP (Distrito Policial) de Diadema.

“Só não me machuquei mais porque meu marido me ajudou a levantar, e enquanto ele fazia isso, os guardas batiam nas costas dele com cassetete. Estamos lutando por moradia, somos trabalhadores, pessoas de bem, que buscam um pedaço de terra para viver. Ao invés de proteger os munícipes, eles agridem e machucam, muito despreparo”, conta Míriam, que está tomando medicação para tentar aliviar a dor e o inchaço no corpo.

Com queimaduras no rosto, Genilson Oliveira de Santana, 40 anos, polidor, deve ir hoje ao hospital para receber tratamento – ele está passando uma pomada por conta própria na região. Segundo afirma, um guarda o empurrou na direção dos pneus em chamas, que estavam sendo usados como barricada para impedir a entrada da GCM, e a brasa atingiu sua pele.

Pai de quatro filhos, Santana teve seu barraco demolido na sexta-feira e perdeu os móveis que tinha, como cama, televisão e fogão. A mulher e as crianças estão morando temporariamente na casa de familiares, enquanto ele continua resistindo no espaço com os demais moradores.

“Foi desnecessária a ação deles (GCM) porque não reagimos. Eles foram muito violentos com a gente. Vamos continuar lutando por moradia, e pedir a Deus que nos ajude”, desabafa Santana.