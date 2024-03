Tigre foca no Mirassol para avançar no Paulista

O São Bernardo FC está focado na classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. O Tigre tem 18 pontos, um a menos que os líderes do Grupo D, São Paulo e Novorizontino e, vai a campo no domingo, na última rodada, podendo tanto avançar quanto dar adeus à competição.

O jogo final nesta etapa será no domingo, contra o Mirassol, o terceiro do Grupo C, com 14 pontos.

“A gente tem de fazer o nosso melhor. Se vencermos, chegamos aos 21 pontos e, mesmo assim podemos correr o risco de ficar fora. Mas temos de jogar com pensamento na vitória”, afirmou o técnico Márcio Zanardi.

Ele lembrou que o São Bernardo poderá ser desclassificado mesmo tendo pontuação superior a equipes que, incçusive, já estão garantidas, mas evita polêmicas sobre o assunto. “Temos de ir a campo com a cabeça boa, pensando na vitória. E, quem sabe, no próximo ano exista um regulamento no qual os oito maiores pontuadores avancem”, destacou.

Depois do Mirassol, o São Bernardo terá o jogo contra o Corinthianas pela Copa do Brasil. O confronto está marcado para o dia 14, no Estádio 1º de Maio. Entretanto, começou a ser ventilada a possibilidade de o jogo ser transferido para o MorumBis, na Capital. Neste momento o Tigre nega a mudança.

O fator financerio seria determinante, uma vez que o 1º de Maio comporta pouco mais de 10 mil torcedores, enquanto o MorumBis pode receber quase 60 mil.

Preocupado apenas com o Paulistão, Zanardi evita qualquer comentário sobre o confronto da Copa do Brasil. “Depois do jogo contra o Mirassol a gente fala sobre isso”, afirmou o técnico. da Redação