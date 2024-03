Dengue começa a matar

O que era ruim, ficou pior. A confirmação da primeira morte causada pela dengue no Grande ABC – uma mulher de Mauá – deve servir de alerta para a necessidade urgente de resposta eficaz das autoridades. Diante desse trágico evento, é imperativo que medidas imediatas sejam tomadas para conter a propagação do mosquito Aedes aegypti e proteger a população. O presidente do Consórcio Intermunicipal, José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, tem papel fundamental a desempenhar neste momento. Como líder regional, é sua responsabilidade cobrar da União uma ação coordenada e assertiva para garantir que as sete cidades sejam incluídas como prioridades na distribuição de vacinas.

José de Filippi Júnior, que gosta de jactar-se de sua influência e proximidade com o governo federal, deve utilizar sua posição privilegiada para garantir que o Grande ABC não seja negligenciado. É inaceitável que uma região tão populosa, que está perto dos 3 milhões de habitantes, e economicamente importante seja deixada de lado nas estratégias de combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O presidente do Consórcio Intermunicipal tem o dever moral e político de pressionar as autoridades federais a agirem com rapidez e eficiência – ou o petista só tem olhos para a campanha eleitoral que se avizinha e na qual vai tentar conquistar o quinto mandato?

A dengue começou a matar na região. A trágica notícia deve soar como um chamado à ação a todos os agentes administrativos e também à população, que precisa ser proativa na eliminação dos criadouros do mosquito existentes nas residências. A vida de cada cidadão do Grande ABC está em jogo, e o poder público e a sociedade não podem mais se dar ao luxo de procrastinar ou subestimar a gravidade da situação. A pergunta que fica é: a primeira vítima fatal do Aedes aegypti será suficiente para a ação dos gestores municipais ou vai ser preciso mais? O momento de agir é agora, e cabe às autoridades demonstrar seu compromisso com o bem-estar e a segurança dos moradores das sete cidades.