Tiago Leifert opina sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB24

Durante esta segunda-feira, dia 04, o ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, opinou sobre a expulsão de Wanessa Camargo da atual edição do reality. Falando se achou justa ou não a desclassificação, o jornalista realizou uma análise detalhada sobre o ocorrido durante live no YouTube.

Segundo Leifert, a decisão da direção do programa foi justa, levando em consideração o contexto do episódio e as possíveis consequências. Nas palavras dele, apesar de ter sido um soco leve, poderia ter desencadeado uma grande confusão no confinamento. O ex-apresentador ainda ressaltou que a equipe do reality sempre avalia o impacto das supostas agressões entre os participantes.

- Eu tenho um teste na minha cabeça: temos que ver o contexto, qual a relação entre as duas pessoas e qual a briga. Se eu estivesse lá, eu diria sobre ter o controle do programa, o efeito borboleta. Foi pouquinho, deu uma encostadinha, mas o Davi estava dormindo. Se ele reage com um chute na cara dela, o que você faz?, questionou.

Ao finalizar, o jornalista destacou a importância de considerar as possíveis ramificações de atitudes desse tipo dentro do programa. Para ele, não existe agressão pequena, média ou grande, pois qualquer ato físico pode desencadear uma série de reações, colocando em risco a integridade dos participantes e a própria continuidade do BBB.

- Esse tipo de atitude precisa ter punição para as gerações futuras entenderem. A atitude dela foi irresponsável, afirmou.