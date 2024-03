Mãe de Davi rebate Luiza Brunet após postagens sobre injúria: Falar que é escroto pode, né?

Eita! Parece que Elisângela Brito, mãe do participante Davi, do Big Brother Brasil 24, não gostou das recentes postagens de Luiza Brunet. Tudo começou após a ex-modelo acusar o motorista de aplicativo de injúria por ele ter chamado Yasmin de inútil na última formação do paredão.

Em seus stories, Elisângela ironizou as acusações de Luiza e saiu em defesa do filho:

Falar que o Davi é escroto pode, né?, disparou na primeira postagem, colocando prints do significado da palavra.

E continuou:

Parece que na edição do Código Penal Brasileiro que a Luiza pesquisou, a tipificação do crime de injúria depende de quem profere os xingamentos.

Vale pontuar que durante a madrugada desta segunda-feira, dia 4, Yasmin não poupou críticas a Davi durante um desabafo com a sua parceira, Leidy Elin:

- Me faz mal estar do lado dele. Sério, me faz mal depois do que ele fez com a Wanessa e agora me chamar de inútil [...] Ele é igual à Alane. Os dois são debochados. Adoram fazer isso ao vivo, é porque você não vê. Os dois são iguais.