BNDES aprova R$ 218,5 bi em crédito em 2023; alta é de 44% ante 2022

O diretor Financeiro e de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Alexandre Abreu, informou nesta segunda-feira, 4, que a instituição de fomento aprovou R$ 218,5 bilhões em crédito em 2023, alta de 44% na comparação com 2022.

Abreu destacou que foram aprovados R$ 107 bilhões só para MPMEs, elevação de 53% ante 2022.

"O BNDES teve um grande crescimento do crédito concedido em 2023, seja em operações diretas ou indiretas, seja por meio dos fundos garantidores. Esse crédito é amplamente sustentável, porque tivemos resultados recorrentes crescentes ao longo do ano (2023), com aumento de patrimônio líquido, e inadimplência absolutamente sob controle e (índice de) Basileia estável", disse o diretor do BNDES.

A carteira de crédito, disse Abreu, totalizava R$ 515 bilhões ao fim de 2023, aumento de 17% ante a carteira no encerramento de 2022.