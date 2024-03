Thiago Wild vence no qualificatório e está a 1 vitória da chave do Masters 1000 de Indian Wells

O brasileiro Thiago Wild, 65º do ranking mundial, derrotou o australiano Adam Walton, 150º, por 6/1 e 6/3 no qualificatório do Masters 1000 de Indian Wells nesta segunda-feira e está a uma vitória de entrar na chave principal do torneio.

Seu adversário pela vaga será o britânico Liam Broady, 128º, que passou pelo australiano Marc Polmans, 168º, por 6/3 e 6/2. Wild é o cabeça de chave número um da chave da disputa que oferece 12 vagas na chave principal do torneio na Califórnia.

Após cair na segunda rodada do Torneio de Santiago na semana passada, Thiago Wild atingiu a 65ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), a melhor de sua carreira. Na semana passada, o único brasileiro no top 100 era o 83º colocado. Ele vai enfrentar Broady pela primeira vez na carreira.

Felipe Meligeni Alves, 132º do ranking, também está na chave do qualificatório do torneio e enfrenta o americano Nicolas Moreno de Alboran, 166º. Entre as mulheres, Laura Pigossi, 115ª do mundo, é a única brasileira na chave do qualificatório do WTA 1000 de Indian Wells. Campeã do ITF W50 de Pretoria 2 na semana passada, Pigossi enfrenta a colombiana Camila Osorio, 91ª. Beatriz Haddad Maia é a 13ª do ranking mundial e já está na chave principal.