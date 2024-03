Após especulações de sumiço, Kate Middleton é vista pela primeira vez após cirurgia abdominal

Mistério resolvido! Após uma onda de teorias através da internet sobre o suposto sumiço de Kate Middleton e os motivos por trás dele, a Princesa de Gales foi vista no banco de passageiro do carro de sua mãe, Carole, nesta segunda-feira, dia 04. A informações são do site norte-americano TMZ, que afirma que Kate estava perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido.

Para quem não acompanhou, a esposa de Príncipe William não era vista em público desde dezembro de 2023. Em meio as especulações sobre sua saúde, as imagens divulgadas pelo veículo mostram Kate usando óculos escuros e sorrindo ao lado da mãe.

Até então, a única notícia que tínhamos era do recente pronunciamento do Palácio de Kensington. Em rara declaração, os oficiais afirmaram:

Fomos muito claros desde o início que a Princesa de Gales ficaria fora até depois da Páscoa e o Palácio de Kensington só forneceria atualizações quando algo fosse significativo. Ele ainda completou reforçando que ela está indo bem.

Na declaração inicial sobre sua cirurgia, o Palácio havia afirmado:

- O desejo da princesa Kate que suas informações médicas pessoais permanecessem privadas.

Vale notar que os rumores começaram a surgir no dia 27 de fevereiro, após o Príncipe William se abster do serviço memorial em homenagem ao seu falecido padrinho, o antigo rei da Grécia, Constantino II. O herdeiro do trono britânico teria cancelado a presença por motivos pessoais.