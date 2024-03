Dinheiro doado pela família de Neymar Jr. para Daniel Alves vira alvo do Ministério Público da Espanha

Durante o processo de julgamento de Daniel Alves por estupro, a família de Neymar Jr. doou um valor para ajudar o ex-jogador de futebol. A quantia de 800 mil reais é, agora, questionada pelo Ministério Público da Espanha. O depósito do valor funciona como uma indenização antecipada e fez com que a pena de Alves fosse reduzida. No entanto, de acordo com o jornal espanhol El Mundo, o MP pedirá a anulação da atenuante reparação de dano.

Além disso, no último fim de semana, segundo informações da agência internacional de notícias AFP, o Ministério Público recorrerá da sentença do julgamento de Daniel - condenado a quatro anos e seis meses por estupro - para endurecer a pena.

Sentença de Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro. O jogador e a acusação foram convocados no dia 22 de fevereiro de 2024, duas semanas após o julgamento, para saberem a pena, que não era bem a esperada pelo Ministério Público espanhol, que pedia nove anos de prisão. Isso porque ela foi atenuada após o jogador pagar uma indenização de 150 mil euros.

Como o Alves já cumpriu um quarto da pena, visto que está preso desde janeiro de 2023, poderá solicitar autorizações ordinárias de saída - o que pode acontecer em julho deste ano.