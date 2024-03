Vivendo babá de Thiago Martins em Família é Tudo, Cristina Pereira relembra crescimento do ator: - Vi você menino trabalhando

A emoção rolou solta na coletiva de imprensa da próxima novela das sete, Família é Tudo. Isso porque Cristina Pereira elogiou o trabalho de Thiago Martins, com quem contracena no novo folhetim.

A atriz, que vai ser Marieta, babá de Júpiter na trama, explicou que se emociona em estar nas gravações ao lado de Thiago. Ela contou que já o viu se apresentar ainda criança no projeto Nós do Morro.

- É um prazer trabalhar com você porque você é um ator disciplinado, um ator que vem da raiz do teatro. Vi você menino trabalhando no nós do morro, para mim é uma emoção enorme trabalhar com você. Porque você sabe contracenar, é maravilhoso, você passa a bola para o colega. Eu estou adorando trabalhar com você. É uma grande emoção, porque eu acompanhei a sua carreira.

Também feliz com as palavras de Cristina, Martins se declarou de volta à atriz e revelou que sempre a acompanhou e a viu como referência:

- Eu fico emocionado, quando eu ouço você que é uma referência como atriz, como comediante. Isso mostra que eu estou no caminho certo.