Enzo Celulari se declara para Laryssa Ayres após vídeo dos dois viralizar

Parece que Enzo Celulari está curtindo - e muito - a vida e a fase de solteiro! Nos últimos dias, um vídeo do ator ao lado da atriz, Laryssa Ayres, deu o que falar nas redes sociais. O momento aconteceu durante o aniversário de 27 anos de idade da artista, na cidade do Rio de Janeiro.

No vídeo divulgado pelo portal Leo Dias, Enzo apareceu curtindo uma noitada ao lado da aniversariante, que aproveita o momento para sentar no colo do filho de Claudia Raia e dançar muito, animando quem estava presente.

Após a repercussão e dos internautas identificarem a artista, Enzo postou uma foto ao lado de Laryssa e se declarou:

Te amo, te amo, te amo, escreveu marcando a atriz na postagem.

Conheça um pouco mais sobre Laryssa Ayres

Aos 27 anos de idade, Laryssa já atuou em algumas novelas da Rede Globo e da Record TV. Entre os anos de 2016 e 2017, ela viveu Jéssica em Malhação: pro Dia Nascer Feliz, e atuou em O Sétimo Guardião. Já na emissora Record, Laryssa trabalhou em Apocalipse e Gênesis.

Sobre a vida amorosa, a atriz é ex-namorada de Maria Maya, com quem teve um relacionamento de 2019 a 2021.