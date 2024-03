Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, rasga fotos de casamento e se posiciona: - Traição não é só beijar na boca

No último fim de semana, a reação de Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique, conhecido como Buda no BBB24, sobre as ações dele dentro do programa estão dando o que falar. Os momentos que causaram burburinho foram os flertes dele com Pitel.

Pelas redes sociais, onde ela já está com mais de um milhão de seguidores, Camila contou que não está nenhum pouco feliz com o que está rolando. Já no começo de seu posicionamento, ela explicou que o professor entrou no reality sabendo sobre todos os combinados do casamento.

- Não sou de ficar me humilhando, o Lucas entrou no programa sabendo disso, que eu não sou uma pessoa que tolero isso. Então quando surgiu o burburinho, falei: Beleza, vamos ver. E a coisa foi piorando, piorando, e gente para mim traição não é só beijar na boca, transar, contato físico. O Lucas sabe disso, a partir do momento que você tem a intenção, um flerte, que você está ali no tudo ou nada para conquistar uma pessoa, para mim, Camila, já é uma traição. Já é uma quebra de confiança e é claro que o Lucas sabe disso. Ele entra lá com isso muito bem claro, o Big Brother é um sonho de nós dois, Lucas quis entrar para a gente quitar nosso apartamento. Isso foi por água abaixo.

Camila contou que metade de sua vida foi ao lado de Buda e que ela sempre aguentou as críticas contra o jogador quando ele era parte do grupo de Rodriguinho. Mas agora não vai aguentar isso:

- Gente, eu não sou palhaça, eu não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar um relacionamento de 15 anos no lixo. Eu vou fazer 30 anos de idade, metade da nossa vida nós estivemos em um relacionamento um com o outro. Então, não acho certo ficar aqui dois meses comendo o pão que o diabo amassou, recebendo ameaça de morte, hate, por causa de jogada burra, jogada estúpida, mas até aí era só burrice de jogo, para o cara chegar para a menina e falar: Baiana você me bagunçou. Baiana você me bagunçou o meu ovo, querido. Isso não existe.

Fazendo um pedido especial para Boninho e Thais Fersoza, a professora de história falou para pegarem pesado com o Lucas quando ele for eliminado. Além disso, ela quer estar lá para questionar o ex-marido:

- Thais, quando chegar a hora do papo lá com o eliminado, senta o sarrafo, pede para ele contar o que ele quis dizer quando falou: Baiana você me bagunçou. Pega todos os takes, o pézinho roçando, um se esfregando no outro, falando que não iam aguentar. Por favor, faz essa por mim e como eu ainda sou legalmente, no papel, esposa dele, me deixa participar.

A equipe que está cuidando das redes sociais de Pitel fora do BBB24, discordou da fala de Moura de que Buda e a alagoana tenham se esfregado dentro do reality:

- Coisa que jamais aconteceu, em nenhum momento Pitel se esfregou ou falou que não iria aguentar, pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando Baiana, você me bagunçou e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Como podemos ver no vídeo, e essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar. Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo nesse momento, essa jamais será nossa intenção, ela tem total direito de expressar os seus sentimentos como bem preferir. Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo ? a parte que envolve a Pitel ? jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher, Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação

Rebatendo a fala do grupo de Pitel, a ex de Lucas disse que as imagens dos dois com pés juntos está disponível para quem quiser ver. Mas que não falou mal de Giovana em nenhum momento:

- Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento dizendo que eu afirmei que eles se esfregaram. Gente, é um fato, tem um vídeo deles com os pezinhos. Mas quero deixar claro que eu não acredito em rivalidade feminina e que não vim criticar a Pitel.