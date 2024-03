Rafa Kalimann é flagrada em bar com ator Allan Souza Lima e reacende rumor de romance

Novo romance na área? Rafa Kalimann foi vista curtindo um bar na zona sul do Rio de Janeiro, ao lado de amigos e de Allan Souza. Vale lembrar que os dois já foram flagrados aos beijos em novembro de 2023.

No momento em que eles foram vistos se beijando, no aniversário de 38 anos de idade de Allan, a influenciadora chegou a se posicionar no Twitter:

A vida de solteira não está fácil para ninguém. Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha que vira pauta para vida de solteira.

O artista é conhecido pelo trabalho nos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais.

O ator também foi visto acompanhando o desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, da qual Rafa é musa, o suposto casal não confirmou que estariam juntos. A ex-BBB contou que estava feliz com a noite especial, mas evitou comentar sobre Allan.