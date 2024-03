Ana Hickmann compartilha imagens de seu aniversário ao lado de filho e da família

Ana Hickmann curtiu muito o final de semana! Depois de completar 43 anos de idade na última sexta-feira, dia 1º, a apresentadora promoveu uma pequena festa em sua mansão na cidade de Itu, no interior de São Paulo, no sábado, dia 2, para celebrar com o filho e a família.

Além do filho, o pequeno Alezinho, de nove anos de idade, Ana ainda posou ao lado da mãe Reni Saath, e as irmãs, Fernanda Hickmann e Isabel Hickmann.

O bolo teve dois andares e foi enfeitado com flores brancas. Para completar, a festa ainda contou com um belo churrasco.