Bruna Marquezine se emociona ao falar dos pais: Comecei muito cedo e tive esse apoio

Bruna Marquezine não segurou as lágrimas ao falar sobre o apoio que sempre recebeu dos pais. Em entrevista para Silvia Braz, a atriz comentou um pouco sobre como está sendo sua passagem pela Semana de Moda de Paris, onde está marcando presença nos desfiles de várias marcas de luxo.

Apesar de estar vivendo neste mundo glamouroso, ela conta que sempre fica feliz de voltar para casa e viver em momentos mais anônimos entre a família.

- Sempre que eu falo que comecei a trabalhar com 5 anos as pessoas pensam: nossa, a mãe dela deve ser mãe de miss. Eu quero falar disso e eu fico com vontade de chorar porque eu hoje, muito nova, conquistei muita coisa. Eu sei que porque, também, eu comecei muito cedo e tive esse apoio. De fato graças a minha mãe e meu pai eu sou a atriz que sou hoje e graças a eles eu permaneço trilhando o meu caminho.

