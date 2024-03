Marcas da Pan são vendidas por R$ 3,1 milhões

O conjunto de marcas da Chocolates Pan foi arrematado por R$ 3,1 milhões. O leilão foi encerrado na tarde desta segunda-feira ( dia 4). Durante o dia, foram realizadas 25 ofertas. O lance vencedor corresponde da 11,16% do valor atribuido pela Justiça, que era R$ 27.788.754.

O comprador, cujo nome ainda não foi revelado, terá o direto de explorar as 37 marcas que fazem parte do lote. Entre elas estão produtos icônicos, como os lápis de chocolates, as pipocas, as balas Paulistinha, entre outros.

O valor da venda tem como objetivo pagar os credores.

No ano passado, a Cacau Show arrematou o terreno onde a empresa produziu guloseimas durante nove décadas. O lance vencedor foi de R$ 70 milhões. A Cacau Show avalia a construção de um parque de diversões no espaço.

