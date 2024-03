Governo da Argentina leva adiante plano de fechar agência de notícias pública 'Télam'

O governo do presidente Javier Milei levou adiante seus planos de fechar a agência de notícias pública Télam. A página na internet do meio está desativada, com uma mensagem de "página em reconstrução", e a imprensa local reporta que foram trancados no fim da noite do domingo (3) os dois prédios em que havia redações do veículo. Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 4,, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, disse que seriam detalhados nesta semana os planos para encerrar agência, e comentou que as perdas no orçamento público com ela superaram 20 bilhões de pesos argentinos, segundo o jornal Ámbito Financiero.

O veículo reporta que, na madrugada desta segunda-feira, empregados começaram a receber e-mails segundo os quais são dispensados de trabalhar durante sete dias, prazo que começou no domingo. A nota é firmada pelo interventor da agência, Diego Chaher.

A assembleia dos trabalhadores da Télam criou uma conta no X (ex-Twitter). Os funcionários criticam a atuação oficial como "um dos piores ataques à liberdade de expressão nos últimos 40 anos de democracia". Os trabalhadores dizem que a decisão é ilegal, pois não havia aval do Congresso, e sinalizam que podem judicializar o tema. O fechamento do meio fazia parte da chamada Lei Ônibus, mas o texto foi barrado no Legislativo e agora o governo tenta ainda aprovar as medidas.