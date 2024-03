Gretchen sobre cirurgia para retirada de útero: - Mexe muito com o psicológico

Nos últimos dias, Gretchen passou por uma cirurgia para retirar o útero. Aos 64 anos de idade, a cantora foi diagnosticada com adenomiose, uma doença que faz com que o órgão aumente equivalente a uma gravidez de 20 semanas.

Durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, no último domingo, dia 3, Gretchen deu mais detalhes sobre o procedimento.

- Bem diferente [dos procedimentos que já realizou], bem dolorido. Eu passei pela experiência de cinco cesáreas. Quando a gente está grávida, que faz uma cesárea, por mais que você esteja dolorida e tudo, o útero está lá, então ele vai voltar para o lugar e tudo bem, mas quando você tira o útero é um vazio, até os órgãos se posicionarem [...] é uma cólica muito grande.

Há um ano, a artista sentia dores intensas e tinha um inchaço na região abdominal. Segundo o médico que conversou com o programa, o útero de Gretchen estava do tamanho de um abacate.

- Eu achava que era da menopausa.

A cantora ainda revelou que no começo tentou evitar a cirurgia e optou por tratamentos alternativos:

- Realmente, nos seis primeiros meses, meu útero desinflamou, desinchou, eu fiquei bem. Após os seis meses, a aceleração que veio as cólicas e o tamanho do útero [...] ficou enorme. Eu pesquisei tudo que você pode imaginar, eu ouvi de tudo. Mexe muito com o psicológico.

O apoio, segundo Gretchen, veio principalmente do seu marido Esdras de Souza:

- Ele é meu companheiro de vida, no palco, fora dos palcos, na cirurgia, nas horas boas, nas horas ruins.