Yasmin Brunet não poupa críticas a Davi ao longo da madrugada no BBB24

A madrugada desta segunda-feira, dia 4, contou com alguns atritos entre os brothers por conta da formação de mais um paredão. A pessoa que mais se incomodou com a votação foi Yasmin Brunet, que acabou sendo puxada por Davi no contragolpe, mas se salvou na prova Bate e Volta.

Em um desabafo com Leidy Elin, a modelo reclamou de Alane e Davi:

- Me faz mal estar do lado dele. Sério, me faz mal depois do que ele fez com a Wanessa e agora me chamar de inútil [...] Ele é igual à Alane. Os dois são debochados. Adoram fazer isso ao vivo, é porque você não vê. Os dois são iguais. Os dois pegam coisas que acontecem e contorcem para eles serem o centro das atenções. Os dois são mal educados, sem respeito. Jogador fraco, homem fraco faz isso, que não tem argumento. Então, tem que usar a falta de respeito, mas não vou ser subterrânea como ele. Não vou entrar no joguinho dele [...] Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano, esse menino, estou falando sério. Tóxico [...] Mãe e pai, obrigada por me darem educação.

Mais tarde, a sister ainda acabou chorando ao falar sobre a desclassificação de Wanessa:

- O negócio da Wanessa me quebrou.

Quando Matteus chegou na sala e pediu calma a ela, Yasmin não gostou nadinha e disparou:

- O que que houve? O que que houve, Matteus? Você é bonzinho seletivo. É só com quem te convém que você é bonzinho. Matteus, eu não quero falar com você. Você votou em mim e agora você está do lado do menino que me chamou de inútil ao vivo.

Ainda desabafando na sala, a famosa soltou mais críticas a Davi:

- Não é possível que o Brasil não veja o garoto como ele é. Não é possível. Eu tenho muita fé que eles veem. É torturante permanecer numa casa com ele. [...] Quando eu sair, ele vai fazer isso com outra pessoa, se ele ficar [...] Ele não sabe jogar, ele não sabe brincar. Ele fala que ele é jogador. Jogador é meu... Ele é fraco. Ele é moleque.

E não parou por aí! Na cozinha do VIP, a conversa com Leidy continuou:

- Você sabe que ele está dormindo no Magia, né? Para quê, você acha? Para provocar? Hoje, depois do que ele falou eu não fui tirar satisfação. Não era isso que ele queria? Aí onde que ele está? Onde ele sabe que eu vou dormir, porque é lá que eu durmo, disse a modelo.

- O Davi é chato, né?, responde a trancista.

- Ele é insuportável. É impossível conviver com ele, completa Yasmin.

As críticas do Davi ainda seguiram no jardim da casa mais vigiada do Brasil. Após ouvir as palavras de Yasmin, Fernanda opinou:

- Por que o Davi sempre vai nas outras pessoas e não vai em quem ele arruma bagulho grande? É a mesma coisa. Era para o Davi ter puxado o Bin. Com todas as letras do mundo. Mas não puxa, porque tem medo. Porque o Bin peitou ele de um jeito e ele não vai atrás de quem peita ele grandão. Ele vai e atira para outro lado. As meninas, a mesma coisa.

MC Bin Laden também compartilhou sua opinião:

- Inútil é uma palavra muito forte para dizer ao vivo.

- Ele fala isso de forma proposital para as pessoas acharem que isso é um posicionamento forte. Quem fala, às vezes, mais grosso, é o que o povo vai achar forte. Pra mim, é mal educado, mas para muita gente é personalidade, avaliou Lucas.

E não foram só eles que repercutiram as recentes atitudes do baiano! No Quarto Fada, Beratriz, Matteus e Alane também conversaram sobre o assunto e refletiram sobre a desclassificação de Wanessa.

- Ele falou que ela chegou, ele estava dormindo e escutou a zoada do corredor e aí diz que ela abriu a porta com tudo, dizendo ele que pegou o tamanco e bateu assim, aí dizendo ele que o pessoal que estava com ela falou: Desculpa, Davi. Mas ele diz que se sentiu agredido. Foi o que ele me contou, relatou Bia.

Matteus disse que encontrou o motorista de aplicativo após o ocorrido, mas não sabe como julgar os acontecimentos.

- Como é que eu vou julgar um fato muito sério? Eu nem vi.

Já na área externa, Alane e Beatriz conversaram sobre opções de voto. Enquanto observava Pitel, Fernanda, MC Bin Laden, Yasmin e Lucas Henrique, a bailarina disparou:

- Eu voto em todos eles sem pena, se eu voltar. Qualquer um deles eu ponho no Paredão se eu for Líder. Pra mim é tudo igual. Não tem um que eu queira menos ou queira mais. Só a Pitel que eu acho legal, mas também não dá mais para ficar achando legal. Fora isso, eu voto em todos sem dó nem pena.

A dupla também revelou com qual sister gostaria de ir para a final:

- Eu não voto nela, quero ir para a final com ela, disse Beatriz.

Sem saber de toda a repercussão negativa que está tendo aqui fora, Lucas entrou no Quarto Gnomo, abraçou Pitel e não poupou elogios à assistente social.

- Você estava muito elegante hoje. Que isso? Estava demais.

- Estava de branco, era pra representar um Anjo, respondeu ela.

Fernanda não só notou a aproximação entre o brother e a sister, como revelou a Michel na área externa que sentiu ciúmes.

- Ele pegou uma paixão nela. Não vou mentir não, estou meio enciumada. Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela. Fica fazendo elogios, nossa, você está linda, fica botando a mão. Aí, começam a cantar música da Emicida. Fico só olhando. Já deu para ver que eles têm muita coisa em comum.

A sister ainda revelou que votaria em Lucas e não gostou dele querer se mudar ao Quarto Gnomo:

- Não estou gostando. Falou que quer pegar a cama do Rodrigo, falei que eu não quero que ele vá para o quarto [...] Não quero Lucas de jeito nenhum ali [...] Ele faz de tudo para ficar agarrando na Pitel.