Déa Lúcia enquadra Rodriguinho no Domingão com Huck e dispara: Você tem coragem de me chamar de velha e gorda?

Todo domingo temos uma prova de que Paulo Gustavo não exagerou em nada ao interpretar sua mãe nos cinemas. Pois é, enfrentar Déa Lúcia não é para qualquer um e Rodriguinho, cantor e ex-participante do BBB24, agora sabe bem disso. No último domingo, ele participou do Domingão com Huck e foi surpreendido com uma fala da matriarca.

Sem papas na língua, Déa disparou:

- Eu ia perguntar a você porque você entrou no Big Brother. Porque você ficou esnobando, tirando onda que não precisa de dinheiro. Falou um monte de asneira. Mas aí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu. Elas não estão com vergonha de você não? Você acabou com a raça das mulheres, falou tudo o que não devia, chamou a Yasmin de velha e gorda. Quero que você diga na minha frente se você tem coragem de me chamar de velha e gorda?

Rodriguinho tentou quebrar o peso da situação ao chamar Déa de linda, mas ela logo disparou:

- Cagão. Ele só fala no quarto onde não tem plateia para ele.

E Rodriguinho continuou:

- A senhora tem toda razão de falar isso para mim, mas também tenho direito de me explicar. Estava num lugar errado, numa conversa que não deveria ter existido. Ainda mais por eu ser o mais velho, que tinha de dar exemplo. É uma conversa que não deveria ter existido, ainda mais que era o mais velho daquele quarto. Foi um assunto levantado que não fui eu que falei.

- Acho ela [Yasmin] linda, falei que ela está mais velha, foi um pouco melhor. Quando falei aquilo ali, só queria sair daquela situação porque sabia que tava sendo filmado, era horrível mesmo. Peço desculpas a todas que se sentiram ofendidas com isso, nunca foi minha intenção

E Déa continuou:

- Eu estou falando muito sério: se um homem falasse para suas filhas 1/3 do que você falou lá dentro, você não ia suportar. Então meça as suas palavras!

Eita!