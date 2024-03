Esposa de Bruce Willis se revolta ao ver manchetes dizendo que não existe mais alegria na vida do ator: Está longe de ser verdade

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, soltou o verbo após ver algumas manchetes no estilo clickbait retratando a doença do ator. A esposa do astro de cinema tem sido peça fundamental em seu tratamento, visto que ele foi diagnosticado com afasia e então demência em 2022.

No vídeo, Emma disparou:

- A manchete basicamente diz que não há mais alegria em meu marido. Agora, posso apenas dizer que isso está longe de ser verdade. Preciso que a sociedade, e quem quer que esteja escrevendo essas manchetes estúpidas, pare de assustar as pessoas ao pensarem que, uma vez diagnosticado algum tipo de doença neuro cognitiva, é isso. Acabou. Vamos fazer as malas. Terminamos. Não.

E continua:

- Há dor e tristeza. Existe tudo isso. Mas você começa um novo capítulo.

Já na legenda, ela escreveu:

Minha experiência é que duas coisas podem ser verdadeiras e existir ao mesmo tempo. Tristeza e amor profundo. Tristeza e conexão profunda. Trauma e resiliência. Tive que sair do meu próprio caminho para chegar aqui, mas assim que cheguei, a vida realmente começou a ganhar sentido e eu tive um verdadeiro senso de propósito. Há tanta beleza e emoção nesta história. O que entendi é que estamos sendo educados pelas pessoas erradas. Pessoas que têm uma opinião versus uma experiência. Pessoas que não dedicaram tempo para se educar adequadamente sobre qualquer tipo de doença neurocognitiva. Por que posso ser tão ousado e dizer isso? Porque vejo manchete após manchete e notícias falsas. Não estou nem falando sobre minha família, estou acostumada com a loucura dessas manchetes e histórias absurdas. Estou apenas falando sobre a conscientização básica sobre a demência e o que está sendo transmitido ao público. A depressão está aumentando em nossa sociedade. Sinceramente, acho que parte disso tem a ver com esse tipo de clickbait, como as coisas são enquadradas e enviadas para nós e como temos uma fração de segundo para absorver essas informações.

Emma e Bruce estão juntos desde 2009, e têm duas meninas, Mabel e Evelyn. O ator também já foi casado com Demi Moore, com quem teve três filhos, Rumer, Scout e Tallulah.