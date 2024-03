Santos perde para o Bragantino e liga alerta

Já classificado à próxima fase, mas brigando pela primeira colocação geral do Paulistão, o Santos foi à Bragança Paulista ontem à noite e perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0. O Peixe terminou o jogo com dois jogadores a mais, isso porque o Massa Bruta teve duas expulsões no segundo tempo _– uma aos quatro minutos e outra aos 49.

O Bragantino, também já classificado para o mata-mata, foi um anfitrião indigesto, bem posicionado e cheio de garra para segurar o resultado construído aos 21 minutos do primeiro tempo, com Sasha. Com o resultado, o time de Carille se afasta da briga com o Palmeiras pela melhor campanha da etapa classificatória.

O único jogo gol da partida foi marcado por Eduardo Sasha, que recebeu de primeira de Helinho e ficou cara a cara com o goleiro João Paulo.

Na última rodada, o Santos recebe a Inter de Limeira na Vila Belmiro, enquanto o Bragantino visita o desesperado Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.