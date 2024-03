Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, em tom cauteloso antes de anúncio do BCE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/03/2024 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, com investidores demonstrando cautela antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a ser anunciada nos próximos dias.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,14%, a 498,26 pontos. O subíndice de tecnologia liderava os ganhos, com alta de 0,9%, em meio ao bom desempenho global de ações relacionadas à inteligência artificial.

Na quinta-feira (07), o BCE terá reunião de política monetária, e a expectativa é que deixe seus principais juros inalterados pela quarta vez seguida, uma vez que a inflação na zona do euro segue bem acima da meta oficial, que é de taxa de 2% no médio prazo. Por outro lado, o BCE também deverá reduzir projeções de inflação, em um aceno a eventuais cortes de juros mais adiante.

A semana também trará depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, no Congresso americano, e o relatório de emprego do país, o chamado payroll. A China, por sua vez, deverá estabelecer sua meta de crescimento econômico para este ano durante reunião política anual que começa nesta terça-feira (05).

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,26%, enquanto a de Paris subia 0,02% e a de Frankfurt avançava 0,03%. Já a de Milão cedia 0,03%, a de Madri tinha alta marginal de 0,02% e a de Lisboa recuava 0,13%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com