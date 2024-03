Palavra do Leitor - 4 de março de 2024

Planos de saúde

‘Projeto visa coibir abuso no reajuste de planos de saúde’ (Economia, dia 27). Excelente projeto, deputado federal Alex Manente, parabéns! Por outro lado, entendo que o SUS deveria estar preparado (e não sobrecarregado) para atender ao direito básico de todos os brasileiros, pois já pagamos impostos em demasia. Assim não precisaríamos contratar plano de saúde suplementar, mas estou sonhando muito.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Reoneração da folha

‘Governo edita MP que reverte reoneração da folha de pagamento’ (Política, dia 28). Governo destrambelhado, soberbo e sem capacidade de dialogar com o Congresso, que até ameaçou ir ao STF caso não fosse aprovada a MP da reoneração da folha. Agora, em mais uma derrota, o Planalto se curva ao Parlamento e concorda em revogar essa MP. Gestão essa que tem feito muito barulho, e até barbeiragens na área diplomática, como exemplo contra Israel, só para distrair nossa sociedade, com o qual tenta encobrir sua incompetência. Enquanto isso, a atividade econômica padece e investidores fogem. Se o Lula tivesse a humildade e a capacidade de ouvir os sensatos, talvez enxergasse que o nosso País, depois da desastrada gestão de seu poste Dilma Rousseff, ainda tenta sair do buraco econômico e social a que o PT nos amaldiçoou. Chega de retrocesso.

Paulo Panossian - São Carlos

Anistia

O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou, por meio de seu pedido de anistia ao atual chefe do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, como usa os seus seguidores, que foram julgados pelo crimes do dia 8/1, mostrando-se preocupado pela vida desses criminosos, pedindo para a Justiça passar a borracha. O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão abriu uma consulta pública da Lei da Anistia. A maioria vem se posicionando contra, quer todos os que participaram dos atos antidemocráticos presos, desde o mentor intelectual até os da ponta da linha, que foram os praticantes da destruição da sede dos Três Poderes em Brasília. E o ato que aconteceu no domingo, dia 25, foi uma missa fúnebre feita pelo pastor Silas Malafaia, que está desviando muitas ovelhas do caminho de Cristo para adorar seu jumento de ouro. Posso acreditar que pagará, em breve, um preço alto.

Eduardo Furtado - Mauá

MPB

‘Santo André é invadida pela MPB’ (Cultura&Lazer, dia 29). O Diário nos presenteou com verdadeiro especial assinado pela repórter Jaque Corrêa. Somos sabedores de que nossa música plural – cantada, tocada e interpretada por inúmeros talentos – é conhecida e reconhecida em todos os países do mundo. Músicas que vão dos clássicos, populares, sambas, bossa nova, samba-enredo, sertanejos, axés, rock, gospel/religioso e muitos outros. Temos Legião Urbana, Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, nosso pianista e maestro João Carlos Martins, nossos Caetanos, Gils, Elbas Ramalho, Miltons, Chicos, Bethanias, Robertos, Alciones, Djavans, Chitãozinho e Chororó, Neys Matogrosso, Paulo Ricardo, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Almir Sater, Leonardos, Oswaldo Montenegro e outros muitos que ocupam, com seus brilhos, nossos palcos e microfones. Preocupadamente, só precisamos de mais gravadoras, empresários, espaços e daqueles que, com suas sensibilidades, sabedorias e experiências, encontrem, fomentem e descubram mais e maiores estrelas, sem nenhum preconceito, para nossas constelações que chamamos de música universal e poderosa.

Cecél Garcia - Santo André