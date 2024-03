Davi cogita 'Paredão falso' após atender Big Fone no BBB 24: 'Saio e volto'

Depois de atender ao Big Fone de hoje do BBB 24, Davi fez diversas conjecturas sobre como acredita que será a formação do Paredão deste domingo, 3 (confira como será a dinâmica mais abaixo). O participante buscou enxergar um lado bom no fato de já estar na disputa da eliminação.

Em conversa com Beatriz, Matteus e Alane, o participante relatou um sonho que teve recentemente: "Eu saía por aquela porta, e tinha um beco com um retorno. Só que eu fazia o retorno e saía nesse lado. Lá pra frente tinha um portão. Eu chegava lá e tinha um cara de preto me falando: 'Não é essa porta, não'. 'Mas não é pra sair?'. 'Não'. Aí eu via todo mundo na festa aqui".

"Paredão falso!", disseram Alane e Beatriz. O grupo ainda comentou a respeito da manutenção externa que estava sendo feita pela produção nesta tarde. "No Paredão falso o quarto é aqui, então realmente...", disse Alane. "Esse sonho seu é bem cara de Paredão falso, Davi", emendou Beatriz.

"Tudo que tem que acontecer vai acontecer. Talvez até eu ter atendido o Big Fone. Vou pro Paredão, mesmo, saio... Paredão falso! Volto. Ou pode ser que eu saia e não volte mais. Ou que eu fique...", concluiu Davi.

Davi se diz 'aliviado' com paredão por Big Fone

Antes, ele havia comentado que acredita que Pitel teria o poder de 'trocar' alguém após a votação: "A depender de como seja formado o paredão, é capaz de ela me trocar. Ou o Lucas líder indicar o Michel... Quem for indicado pelo líder, a Pitel não vai poder trocar. É capaz de ela me trocar do paredão."

Vale lembrar que Pitel venceu a Prova do Anjo do último sábado, 2. Ela ganhou a imunidade e terá o direito de imunizar alguém na formação do paredão. Ela também tem o poder coringa, cujo voto tem peso dois.

Na sequência, Davi continuou: "Vai ser um da casa, um do líder, eu, e posso indicar alguém também, no contragolpe... O bom pra mim é que eu não fui pelo líder. Se tiver bate-volta eu tenho chance de bater e voltar".

"Você iria de qualquer jeito, pelo menos disputa o bate-volta", diz uma colega. "É isso aí, Deus sabe o que faz. Jogo é jogo", responde o participante. Por fim, Davi concluiu: "Eu já atendi o Big Fone uma vez e foi bom, foi imunidade. É um tiro no escuro. Tem que jogar, arriscar. Tô de boa. Tô até mais aliviado."

Como é a dinâmica do paredão triplo de hoje

Pitel, Anjo da semana, está imune e dará imunidade a mais um participante.

O líder Lucas indicará alguém ao paredão entre Isabelle, Davi, Alane ou Michel, que receberam o Na Mira do Líder. Essa pessoa não disputa o bate-volta.

Votação pela casa, com Pitel tendo o Poder Curinga, com peso dois.

Davi, que atendeu ao Big Fone e já está entre os indicados ao paredão por isso, terá um contragolpe para chamar mais um participante para a disputa pela eliminação.

Prova Bate-Volta, com três participantes e um se salvando.

Davi atende Big Fone

Davi atendeu o Big Fone por volta das 17h20 de hoje. "Tô no paredão", anunciou o participante, imediatamente. "Sério?", questionaram colegas que estavam à sua volta. Na sequência, ele confirmou o fato e, pensativo, foi à cozinha tomar água.

Davi, que atendeu a maioria das ligações, foi protagonista do momento que culminou na expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agredi-lo. O BBB 24 de ontem exibiu a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário.