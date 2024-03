Casas Bahia alonga dívida de R$ 1,5 bilhão e afasta risco de insolvência

A Casas Bahia, empresa com origem em São Caetano, conseguiu um respiro para pagar dívidas, acumuladas, de R$ 1,5 bilhão junto aos seus credores. A companhia conseguiu alongar o prazo para quitação dos débitos, com vencimentos em 2024 2 2025, para daqui três anos. Desta forma, aquela que já foi a maior varejista do País, ganha liquidez e, a priori, afasta especulações de uma recuperação judicial ou até mesmo de insolvência.

Apesar de promover ajustes com o fechamento de loja e redução do quadro de funcionários, a Casa Bahia, em fato relevante ao mercado, antecipou sua posição de caixa ao fim do ano. Os números preliminares e ainda não aditados, mostravam que a empresa tinha em caixa R$ 3,58 bilhões, cerca de R$ 800 milhões a mais do que no encerramento do terceiro trimestre do ano passado.

O acordo celebrado pela empresa, que prevê a renegociação da dívida bilionária, tem custo de CDI (Certificado de Depósito Interbancário) + 4%. Além de alongar o prazo em 36 meses uma carência de 18 meses foi definida. Entram no escalonamento dos passivos amortizações trimestrais de 5%, além de 70% do pagamento no 36º mês.

PREJUÍZO

No terceiro trimestre do ano passado (de julho a setembro), em balanço contábil aos acionistas e ao mercado financeiro, a empresa que tem capital aberto e ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, contabilizava prejuízo de R$ 836 milhões, 311% maior em relação a igual período do ano anterior.

ICÔNICO EDIFÍCIO

As dívidas da Casas Bahia refletem diretamente nas operações da empresa. Na quinta-feira, 22 de fevereiro, o Diário trouxe a seguinte reportagem: Icônico edifício da Casas Bahia tem loja reduzida e universidade, na ocasião, demonstrava a nova configuração diminuta da loja e a locação de lajes inteiras do prédio, no Centro de São Caetano, que por anos foi a matriz da empresa.

Desde o ano passado, com o retorno da família Klein ao comando acionário da companhia os executivos despacham de salas instaladas no quinto andar da Rua Samuel Klein, 83, mas, por fora, o cenário do local retrata a crise que a empresa enfrenta. A matriz, instalada no Centro da cidade desde 1957, na antiga Rua João Pessoa, que hoje homenageia o fundador da Casas Bahia, está irreconhecível. O imponente prédio azul passou por grandes modificações no último ano, a ampla loja não existe mais e andares inteiros estão para disponíveis para locação. A área total, do agora condomínio comercial, é dividia com outras empresas de mercado a universidades.

BOLSA DE VALORES

Com a renegociação das dívidas, as ações da Casas Bahia, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, registraram alta no último pregão, na sexta-feira (1º) alta na sessão desta sexta-feira (1). Os papéis fecharam em alta de 7,52%, a R$ 9,72.