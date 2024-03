Viúvo de Paulo Gustavo publica carta aberta sobre viver na Austrália: - Mais próximos dos meus filhos

Durante o último sábado, dia 02, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, utilizou de suas redes sociais para publicar uma carta aberta aos seguidores. Contando um pouco sobre a experiência de morar na Austrália, falou sobre viver ao lado dos filhos.

O médico dermatologista conta que a decisão de se mudar por alguns meses para o país veio de uma vontade de passar mais tempo com os gêmeos Gael e Romeu, de quatro anos de idade, além de estar mais perto da irmã, do cunhado e do sobrinho.

- Desde que vim no ano passado e convivi mais de perto com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, resolvi me programar pra passar alguns meses esse ano com eles. O convívio com o primo, que tem quase a mesma idade dos meus filhos, é muito legal, muito saudável, e eu sinto muita falta da minha irmã, contou Thales.

O dermatologista ainda garantiu que está com os filhos, após alguns internautas questionarem se ele teria levado as crianças para passar a temporada ao seu lado no exterior, e ainda contou que sente falta da rotina em seu consultório, no Rio de Janeiro.

- Claro que meus filhos estão comigo. Eu sou pai solo desde tudo que aconteceu na minha vida, jamais deixaria eles e viajaria por tanto tempo. Eles são tudo na minha vida. Estamos morrendo de saudade da família que ficou no Brasil, e dos amigos também. Eu estou sentindo muita falta do meu consultório, mas tenho certeza de que ele está sendo conduzido com todo o carinho e amor, declarou o pai dos gêmeos, fruto de seu casamento com Paulo Gustavo, que morreu em 04 de maio de 2021.

Ao continuar, Thales conta que, mesmo com toda a saudade, vive um momento mais distante do digital e mais presencial, mais próximo dos filhos e mais distante dos compromissos de trabalho.

- Eu estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de voltar, mas eu me propus a viver essa temporada curta de alguns meses aqui, com a minha irmã, com a nossa família. Quero desenvolver o inglês dos meninos, viver muito na natureza, porque aqui vivemos muito mais abertos, na praia, no parquinho. E viver a experiência de estar ainda mais perto dos meus filhos, porque no Rio, no Brasil, eu trabalho muito no consultório e com meus projetos paralelos, inclusive de internet, e é por isso que estou um pouco sumido aqui também. Eu estou vivendo muito presencialmente e pouco digitalmente. É uma mudança de atitude e de vida.

Ao finalizar, o profissional ainda falou sobre a exposição dos filhos e explicou porque o motivo de não gravar o dia a dia e a rotina ao lado de Gael e Romeu.

- Eu não exponho muito os meninos, eles stão sempre comigo, mas justamente porque eles querem ser crianças, querem brincar. Eu preservo ao máximo a identidade e personalidade deles, mas adoraria postar eles o dia inteiro, porque essa vida intensa é muito boa e muito difícil também. Todo mundo que é pai sabe. Mas eu tô achando incrível essa experiência aqui. Já já eu tô de volta, muito mais feliz, mais alegre e com mais energia para tocar tudo isso que eu toco no Brasil, finalizou.

Através dos comentários, diversos famosos deixaram suas palavras de carinho ao médico. Entre eles, Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, inspiração para a famosa trilogia Minha Mãe É Uma Peça. Declarando saudades, a matriarca do ator escreveu:

Curta bastante com a família aí. Esperando com o coração saudoso.

Abaixo, confira o vídeo completo publicado por Thales:

