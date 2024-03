Esposa de Lucas Buda apaga fotos com o brother após flerte com Pitel na última festa do BBB24

Deu o que falar! Após Lucas Henrique, o Buda, flertar com Pitel na última festa do BBB 24, na madrugada do último sábado, dia 2, seguidores notaram que as fotos com Camila Moura, sua esposa, foram apagadas das redes sociais do brother.

- Vou te dizer só uma coisa: baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia, disse Lucas, apesar da assistente social ser alagoana.

Pitel então, pediu para que ele encerrasse a conversa.

- Vai acabar aqui essa conversa, respondeu o professor.

- Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido, comentou a sister.

Vale frisar que o capoeirista é casado há oito anos, mas não há mais nenhuma foto do carioca com a esposa no perfil dele. Camila fechou o perfil dela no Instagram após o ocorrido, mas os dois continuam se seguindo. Eita!